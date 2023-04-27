В Мурманске сотрудница магазина и ее сын придумали схему хищения продуктов

Выяснилось, что покупателем был 37-летний сын продавщицы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Руководство одного из магазинов в Мурманске обнаружило исчезновение продуктов из торговой точки. Изучив камеры видеонаблюдения, правоохранители заметили подозрительное поведение кассира и одного из покупателей.
- Женщина за кассой в качестве оплаты за продукты питания взяла наличные у молодого человека, но соответствующую операцию через расчетный аппарат не провела, а деньги забрала себе. При этом и сам покупатель повел себя странно - видев финансовые манипуляции кассира, мужчина не потребовал предоставить ему кассовый чек, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Выяснилось, что покупателем был 37-летний сын продавщицы. Они договорились сделать видимость покупки, чтобы украсть продукты. Всего они вынести товара на 7 тысяч рублей. Обоим грозит до 5 лет лишения свободы.
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