Юрий Сердечкин: Мы перезапускаем жилищное строительство в Мурманске

Строительство жилых домов запланировано на улицах Зеленой, Кирпичной, Полярные Зори и Бондарной. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманске строят два новых дома для расселения горожан из «деревяшек». Об этом сообщил глава администрации Юрий Сердечкин во время ежегодного отчета в Совете депутатов.

- Это нужно, чтобы перезапустить программу расселения аварийного жилья. На улице Бредова строят дом на 21 квартиру, все они выкуплены муниципалитетом, завершение работ запланировано на четвертый квартал этого года. На улице Успенского строится дом на 121 квартиру, срок завершения - лето 2024 года. 62 квартиры уже выкупили, и благодаря решению губернатора о выделении дополнительных денег, в ближайшее время оформим документы еще на 56 квартир, - сообщил Юрий Сердечкин.

Часть квартир выделят для предоставления детям-сиротам. Также строительство жилых домов запланировано на улицах Зеленой, Кирпичной, Полярные Зори и Бондарной.

- Мы перезапускаем жилищное строительство, и застройщики это видят, интересуются проектами. Но им нужна поддержка в виде выкупа квартир муниципалитетом, - добавил глава администрации.

Напомним: в июле 2022 года в Мурманской области запустили программу по улучшению жилищных условий северян «Свой дом в Арктике». Жители региона могут получить от 1 до 1,5 миллиона рублей для строительства или покупки дома или домокомплекта.

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