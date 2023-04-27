В Мурманской области летчики уводили горящий МиГ-31 от жилых домов

Около 17.00 26 апреля под Мончегорском в Мурманской области совершил жесткую посадку МиГ-31. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 17.00 26 апреля под Мончегорском в Мурманской области совершил жесткую посадку МиГ-31, выполнявший учебный полет. Горящий самолет упал в озеро рядом с городом в безлюдной местности.

- Что касается разрушений, то упавший самолет ущерба и вреда инфраструктуре не нанес. Летчики – герои, они отводили самолет от населенного пункта, с чем успешно справились, - прокомментировал происшествие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он уточнил, что летчикам не понадобилась госпитализация.

Напомним: в сети опубликовали кадры с места крушения самолета.

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