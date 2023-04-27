В Мурманской области летчики уводили горящий МиГ-31 от жилых домов

Около 17.00 26 апреля под Мончегорском в Мурманской области совершил жесткую посадку МиГ-31.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Около 17.00 26 апреля под Мончегорском в Мурманской области совершил жесткую посадку МиГ-31, выполнявший учебный полет. Горящий самолет упал в озеро рядом с городом в безлюдной местности.
- Что касается разрушений, то упавший самолет ущерба и вреда инфраструктуре не нанес. Летчики – герои, они отводили самолет от населенного пункта, с чем успешно справились, - прокомментировал происшествие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Он уточнил, что летчикам не понадобилась госпитализация.
Напомним: в сети опубликовали кадры с места крушения самолета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru