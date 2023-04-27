Мурманский рыбный порт отсудил 25 миллионов рублей у «Нацрыбресурсов» и «СевГазСервис»

ММРП выиграл суд по части понесенных убытков. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Арбитражный суд Мурманской области встал на сторону Мурманского морского рыбного порта (ММРП) в тяжбе с Мурманским филиалом ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» и ООО «СевГазСервис».

Как сообщили в ММРП, с августа 2022 года по март 2021 года указанные организации поставили на отстой у 44 причала Южного района Рыбного терминала, танкер «Варзуга», из-за которого оказаллсь заблокировано оборудование для нефтеперевалки порта, и предприятие не смогло проводить бункеровку топливом судов контрагентов.

Рыбный порт направил жалобу в УФАС.

- Там выявили многочисленные нарушения, в том числе антиконкурентное соглашение о необоснованном предоставлении ООО «СевГазСервис» преимущественных условий осуществления предпринимательской деятельности и ограничению конкуренции на товарном рынке перевалки нефтепродуктов в границах морского порта Мурманск, - сообщили в ММРП.

Арбитражный суд удовлетворил иск о взыскании упущенной выгоды в консолидированном объеме 25 миллионов рублей. «СевГазСервис» и «Нацрыбресурсы» могут обжаловать это решение.

Напомним: Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу акционеров Мурманского морского рыбного порта, которые пытались обжаловать решение о национализации предприятия.

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