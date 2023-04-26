В Мурманске на улице Горького два дня будут ограничивать движение

Водителей в Мурманске предупреждают о неудобствах с проездом на улице Горького. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей в Мурманске предупреждают о неудобствах с проездом на улице Горького. Два дня у дома №8 будут ограничивать движение по половине полосы.

- С 8.00 15 мая до 20.00 19 мая - в восточном направлении, с 8.00 20 мая до 20.00 26 мая - в западном, - уточнили в администрации Мурманска.

Напомним: в мае начнется ремонт на мостах через реки Курбыш и Поло. Из-за этого с 1 числа на дороге около пункта пропуска «Лотта» появятся временные ограничения на 90-м и 111-м километрах.

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