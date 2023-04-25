В 2022 году в Мурманской области продали 300 тонн продукции на ярмарке «Наша рыба»

В 2022 году в регионе всего повели 85 ярмарок «Наша рыба», в том числе 36 мобильных. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Летом 2021 года ярмарка «Наша рыба» в Мурманской области стала мобильной.

- Самая популярная рыба - треска - который год продается со скидкой в 30%, буквально по себестоимости, - сообщил в рамках ежегодного отчета перед депутатами Мурманской областной Думы губернатор Андрей Чибис.

В 2022 году в регионе всего провели 85 ярмарок «Наша рыба», в том числе 36 мобильных.

Напомним: В баренцевом море завершилась мойвенная путина, но начинается сезон другой рыбы. Так, северяне нацелились на треску.

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