Андрей Чибис: «Газификация Мурманской области была мечтой советского и постсоветского времени»

Газификация Мурманской области стала одной из главных тем ежегодного отчета губернатора по итогам 2022 года.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Газификация Мурманской области стала одной из главных тем ежегодного отчета губернатора по итогам 2022 года.
- Это мечта была в советские и постсоветские годы. Я разговаривал об этом с предыдущими руководителями региона, они все искренне болеют за проект. Газификация радикально изменит экологию Мурманской области, удешевит коммунальные платежи, даст совсем иной толчок для развития промышленности, другой технологический уклад для нее, - отметил Андрей Чибис.
Напомним: для будущей трубы уже выполнили трассировку.
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