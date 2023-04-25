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НовостиОбщество25 апреля 2023 12:07

Андрей Чибис: «Газификация Мурманской области была мечтой советского и постсоветского времени»

Газификация Мурманской области создаст новый технологический уклад для промышленности
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Газификация Мурманской области стала одной из главных тем ежегодного отчета губернатора по итогам 2022 года.

Газификация Мурманской области стала одной из главных тем ежегодного отчета губернатора по итогам 2022 года.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Газификация Мурманской области стала одной из главных тем ежегодного отчета губернатора по итогам 2022 года.

- Это мечта была в советские и постсоветские годы. Я разговаривал об этом с предыдущими руководителями региона, они все искренне болеют за проект. Газификация радикально изменит экологию Мурманской области, удешевит коммунальные платежи, даст совсем иной толчок для развития промышленности, другой технологический уклад для нее, - отметил Андрей Чибис.

Напомним: для будущей трубы уже выполнили трассировку.

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