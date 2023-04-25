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НовостиОбщество25 апреля 2023 11:50

Андрей Чибис: «Мурманская область обеспечит литием всю Россию»

В Мурманской области будут добывать и перерабатывать литий
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Аукционы на освоение месторождений уже заключены. Фото: Правительство Мурманской области

Аукционы на освоение месторождений уже заключены. Фото: Правительство Мурманской области

Во время традиционного отчета по итогам работы за 2023 год губернатор Мурманской области рассказал о разработке месторождений лития в регионе.

В редкометалльных месторождениях Заполярья сосредоточено более 50% лития нашей страны. Крупнейшие месторождение - Колмозерское.

- Без лития невозможна современная экономика. Мурманская область обеспечит потребность в нем всей России. У нас будут и добывать, и перерабатывать металл. Мы получим продукт с высокой добавленной стоимостью, - отметил Андрей Чибис.

Аукционы на освоение месторождений уже заключены.

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