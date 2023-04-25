Андрей Чибис: «Мурманская область обеспечит литием всю Россию»

Аукционы на освоение месторождений уже заключены. Фото: Правительство Мурманской области

Во время традиционного отчета по итогам работы за 2023 год губернатор Мурманской области рассказал о разработке месторождений лития в регионе.

В редкометалльных месторождениях Заполярья сосредоточено более 50% лития нашей страны. Крупнейшие месторождение - Колмозерское.

- Без лития невозможна современная экономика. Мурманская область обеспечит потребность в нем всей России. У нас будут и добывать, и перерабатывать металл. Мы получим продукт с высокой добавленной стоимостью, - отметил Андрей Чибис.

Аукционы на освоение месторождений уже заключены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru