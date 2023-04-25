В Полярных Зорях изготовили макет композиции участникам СВО

Памятник установят в городе атомщиков. Фото: t.me/Pukhov_M

В марте 2023 года глава Полярных Зорь с подведомственной территорией Максим Пухов на своей странице в «ВКонтакте» сообщил о гибели на СВО местного жителя Евгения Желнина. В комментариях под записью наряду с соболезнованиями прозвучало предложение увековечить память и подвиг военнослужащих, участвующих в спецоперации.

Сейчас стало известно, что процесс уже идет.

- Готов макет скульптурной композиции, посвященной всем бойцам - участникам СВО. Пока в глине, но скоро будет отлит и установлен в Полярных Зорях, - сообщил Максим Пухов в своем Telegram-канале.

Напомним: в апреле в Мурманской области появился памятник в честь военнослужащих-участников спецоперации, которые не вернулись с поля боя. Мемориал воинам-танкистам 200 ОМСБр Северного флота открыли в поселке Нижнее Луостари.

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