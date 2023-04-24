Больница в Североморске отказывалась помогать ребенку-инвалиду

Несовершенной девочке из Североморска еще в 2020 году поставили диагноз «сахарный диабет первого типа». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Несовершеннолетней девочке из Североморска еще в 2020 году поставили диагноз «сахарный диабет первого типа». Чтобы поддерживать нормальный уровень инсулина, ребенок использует специальную помпу. Однако для ее работы требуются специальные сервисные наборы, которые должна была предоставлять местная больница.

- Медицинская организация отказывалась это делать, ссылаясь на то, что данные изделия не включены в перечень медицинских изделий, обеспечение которых осуществляется в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Прокуратура Североморска обратилась в суд, по решению которого министерство здравоохранения Мурманской области и ЦРБ ЗАТО Североморск обязаны обеспечить девочку необходимыми ей сервисными наборами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru