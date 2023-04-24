Жителям Мурманска в прямом эфире расскажут о диспансеризации и профилактических осмотрах

Северяне также смогут задать вопросы в комментариях к трансляции. Фото: Антон ЗАБИРОВ

24 апреля в 14.30 состоится очередной прямой эфир по здравоохранению. Проведут его первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима и главный врач Мурманской городской детской поликлиники №1 Елена Сердюк.

Они расскажут о диспансеризации и профилактических осмотрах. Северяне также смогут задать вопросы в комментариях к трансляции.

Ранее мурманчане были лишены возможности пройти диспансеризацию в связи с распространением covid-19. В настоящее время возможность проверить свое здоровье появилась вновь. Особенно актуальна будет углубленная диспансеризация для тех, кто переболел ковидом.

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