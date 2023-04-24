В Кандалакше в день своего рождения пропал нуждающийся в медицинской помощи мужчина

Приметы: рост 176 сантиметров, нормального телосложения, бритый налысо, серо-зеленые глаза. Фото: ДО ПСО "СеверСпас" / vk.com/severspas51

22 апреля в Кандалакше пропал 53-летний Валерий Ладин, в тот день у мужчины был день рождения. Северянин вышел из дома на улице Аэронавтов и с тех пор перестал выходить на связь.

Приметы: рост 176 сантиметров, нормального телосложения, бритый налысо, серо-зеленые глаза.

На момент исчезновения был одет в темно-серую куртку, темно-синюю футболку, черную кофту с капюшоном, темно-синие джинсы, серую шапку с белым ободком.

Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто может помочь с его поисками, просят позвонить в полицию или в поисково-спасательный отряд «СеверСпас» +7 (953) 757-57-48, +7 (952) 354-99-29.

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