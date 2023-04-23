202 жителя Мурманской области заболели коронавирусом за неделю

В Мурманске снизился уровень заболеваемости коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб Мурманской области опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю. С 16 по 22 апреля COVID-19 официально зарегистрировали у 202 жителей региона.

- Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 149 736, - уточнили в оперштабе.

Больше всего зараженных традиционно приходится на Мурманск - 86 человек.

Напомним: из заболевших гриппом 1531 жителя Мурманской области привиты были трое. В Заполярье распространяются пять негриппозных вирусов.

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