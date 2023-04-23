202 жителя Мурманской области заболели коронавирусом за неделю

В Мурманске снизился уровень заболеваемости коронавирусом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Оперштаб Мурманской области опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю. С 16 по 22 апреля COVID-19 официально зарегистрировали у 202 жителей региона.
- Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 149 736, - уточнили в оперштабе.
Больше всего зараженных традиционно приходится на Мурманск - 86 человек.
Напомним: из заболевших гриппом 1531 жителя Мурманской области привиты были трое. В Заполярье распространяются пять негриппозных вирусов.
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