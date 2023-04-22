На концерте в честь 85-летия Мурманской области выступит «Любэ»

"Любэ" выступит на концерте к 85-летию Мурманской области. Фото: Борис КУДРЯВОВ

28 мая исполнится 85 лет со дня образования Мурманской области. К празднику запланирован концерт, а главным музыкальным подарком станет выступление группы «Любэ».

На сайте госзакупок уже завершен аукцион, выступление группы оценили в 7,6 миллиона рублей. Заказчиком выступил ДК им. Кирова. Иные подробности пока не сообщаются.

Ранее «Любэ» выступили 10 декабря в Мурманске в рамках тура «Хороша родная», заодно поздравив с праздником волонтеров. 30 марта музыканты дали концерт в драмтеатре.

Напомним: в гастрольном графике Шамана (Shaman) появилась Мурманская область. 20 июня автор хита «Я русский» даст единственный концерт (6+) в Мурманске. Насколько доступны билеты?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru