Александр Лукашенко: Мы начали строить порт в Мурманске

На этой неделе в Санкт-Петербурге состоялась встреча губернатора Александра Беглова и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На этой неделе в Санкт-Петербурге состоялась встреча губернатора Александра Беглова и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Стороны обсудили в том числе сотрудничество по части портов.

— Мы очень много сейчас работ проводим, вы знаете, по формированию логистики через ваш город. Мы строим инфраструктуру логистическую, занялись строительством портов у вас и в Мурманске, - цитирует Александра Лукашенко сайт «БЕЛТА».

Порт в Мурманске запланирован под перевалку белорусских удобрений, в том числе для перевозки по Северному морскому пути. http://www.murmansk.kp.ru/online/news/5145225/

Напомним: с 23 мая будет запущено прямое авиасообщение Мурманск-Минск.

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