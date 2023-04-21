Каждый пятый житель Мурманской области врал начальству, чтобы пропустить работу

Треть участников опроса признались, что сочиняют о разных форс-мажорах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Специалисты портала по поиску работы hh.ru повели среди жителей Мурманской области опрос на тему, часто ли северяне врут, чтобы пропустить работу. Оказалось, что этим грешит каждый пятый опрошенный.

Самые популярные легенды - болезнь и семейные проблемы, хотя на самом деле северяне берут больничный реже, чем в среднем по России. Также треть участников опроса признались, что сочиняют о разных форс-мажорах.

- Среди субъективных причин пропуска работы у местных трудящихся выделяются следующие: отсутствие настроения работать (55%), нехватка мотивации (47%), наличие других важных дел, которые надо срочно сделать (37%) и нежелание браться за определенные задачи (26%), - говорится в исследовании.

Напомним: специалисты РИА Рейтинг представили результаты исследования регионов по величине зарплат в 2022 году. Из 85 строк общего рейтинга Мурманская область расположилась на четвертой благодаря высоким заработкам в сфере рыболовства, где средняя зарплата составляет 184 тысячи рублей.

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