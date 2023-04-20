Общественники из Мурманской области предлагают сделать магазины при колониях государственными

Яблоки стоили 300 рублей, гречка - 270 рублей, мука - 130 рублей, сахар - 110 рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

УФАС по Мурманской области разбирается в ситуации вокруг магазинов при колониях. Напомним: из-за особенностей в поставках заключенным приходилось покупать продукты втридорога.

Например, яблоки стоили 300 рублей, гречка - 270 рублей, мука - 130 рублей, сахар - 110 рублей.

- ФГУП «Архангельское» ФСИН России (поставщик продукции. - Ред.) фактически свело свою уставную деятельность к получению прибыли за счет наценки на товары, приобретаемые по завышенным ценам. При этом, по сути, оно оказывало социально важную услугу, ведь у осужденных нет возможности выйти за пределы исправительного учреждения и купить там, где цены ниже. Предприятию выдано предписание устранить до 1 июня нарушение. За нарушение антимонопольного законодательства ФГУП грозит штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей, - отметила руководитель УФАС по Мурманской области Кристина Смирнова.

Общественники считают, что пока поставками будет заниматься частная компания, проблемы останутся.

- Мое личное убеждение: в государственные структуры надо пускать организации исключительно бюджетного характера, не имеющие своей целью получение прибыли по определению, - сообщил «АиФ-Мурманск» председатель общественного совета при УФСИН России по Мурманской области Юрий Мананков.

Напомним: в Мурманской области подорожали ингредиенты для супа. Но дешевле стали рис и греча.

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