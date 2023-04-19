Национальный филармонический оркестр России впервые выступит в Апатитах

Национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова даст четыре концерта (6+) в регионе. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Культурная жизнь Мурманской области в апреле ознаменована крупным событием - Национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова даст четыре концерта (6+) в регионе.

Два из них состоятся в Мурманске, столица Заполярья стала первым городом, куда коллектив приехал после того, как отметил 20 лет со дня своего образования.

- Дальше будет День города в Североморске. Мы понимаем, насколько важно это для жителей закрытого города, куда приезжает не так много артистов и музыкантов, что это событие и для военнослужащих, и для их семей. Также мы впервые приедем в Апатиты. Раньше были в Мончегорске и Кировске, а в Апатитах еще нет, туда же прилетит Андрей Малахов, с которым мы дружим и общаемся в Москве, - рассказал директор Национального филармонического оркестра России Георгий Агеев.

Напомним: в гастрольном графике Шамана (Shaman) появилась Мурманская область. 20 июня автор хита «Я русский» даст единственный концерт (6+) в Мурманске. Насколько доступны билеты?

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