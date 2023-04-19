25 апреля в центре Мурманска ограничат движение транспорта

Проезд разрешат только машинам со спецпропусками. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В администрации Мурманска предупреждают водителей о временных неудобствах, с которым они столкнутся 24 апреля в центре города.

- С 00 до 18 часов будут введены временные ограничения движения, остановки и стоянки всех видов транспортных средств на участке по улице Воровского, от улицы Софьи Перовской до проспекта Ленина, - сообщили в мэрии.

Проезд разрешат только машинам со спецпропусками.

Напомним: водителей в Мурманской области предупреждают, что 6 мая будет перекрыт проезд по федеральной трассе Р-21 «Кола» в районе Долины Славы. В этот день здесь пройдут традиционные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.

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