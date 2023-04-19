Глава Мурманска Игорь Морарь встретился с ветеранами органов внутренних дел

С представителями ветеранского движения обсудили их работу, например, по созданию и сохранению мемориалов и памятников. Фото: Администрация города Мурманска

Глава Мурманска Игорь Морарь провел встречу с ветеранами органов внутренних дел, посвященную их профессиональному празднику, который отмечается в нашей стране 17 апреля.

С представителями ветеранского движения обсудили их работу, например, по созданию и сохранению мемориалов и памятников.

- Деятельность движения также нацелена на создание книг и альманахов, посвященных работе органов внутренних дел Мурманска и истории нашего города. Участники встречи вручили мне два прекрасных издания - «Историю мурманского сыска в лицах» Юлии Гарам и «Прогулки по Мурманску» краеведа Якова Комшилова. В планах у ветеранов еще несколько интереснейших сборников, - сообщил Игорь Морарь.

Напомним: на 45-м заседании Совета депутатов Мурманска, которое состоялось 23 марта, депутаты согласовали установку бюста Героя Советского Союза Николая Ивановича Кононова.

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