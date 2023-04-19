В Мурманской области предложили провести фестиваль воздушных шаров

18 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с представителями Совета работающей молодежи региона. Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ, Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

18 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с представителями Совета работающей молодежи региона. Его участники смогли обсудить с главой региона актуальные проблемы для северян, в том числе полярные надбавки для сотрудников федеральных ведомств, благоустройство общественных территорий и т.д.

Также прозвучали интересные предложения по развитию туризма в Заполярье. Например, провести в Мурманской области фестиваль воздушных шаров.

- В свое время у океанариума в Мурманске стоял воздушный шар, но уже более 20 лет такой практики в регионе нет. Мероприятия с воздушными шарами проводятся в других регионах России, привлекают внимание тысяч туристов. В Мурманской области также можно было бы провести фестиваль, например, в Печенгском округе или Ловозерском районе, - рассказал «КП»-Мурманск«» Никита Демьянченко, представитель молодежного совета АО «МЭС». - Также с нашей стороны был поднят вопрос о создании общественных мест для семейного и активного отдыха в Ленинском округе.

Напомним: Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло вписали свои имена в историю новым мировым рекордом: на воздушном шаре они преодолели самое большое расстояние без посадки. Специально для полета создали самый большой в России аэростат.

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