В Мурманске ищут очевидцев ДТП с тремя пострадавшими детьми

15 апреля в центре Мурманска произошло ДТП, во время которого пострадали сразу несколько юных пешеходов. Фото: t.me/murmansk_chp

15 апреля в центре Мурманска произошло ДТП, в котором пострадали сразу несколько юных пешеходов. У дома №8 на улице Шмидта, рядом с ТРЦ «Мурманск Молл», водитель KIA сбил троих детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Информация об аварии поступила в ГИБДД в 13.40.

- Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, в том числе записью с видеорегистратора, обратиться в группу по исполнению административного законодательства ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску по адресу: Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д.46/,1 кабинет №203 или по телефону: 8(964)689-13-42, а также в дежурную часть: 40-63-10, - уточнили в УМВД по Мурманской области.

Напомним: утром 17 апреля на Верхне-Ростинском шоссе в Мурманске произошла авария, в которой одна из машин перевернулась на крышу. Сообщение о ДТП поступило в Госавтинспекцию в 8.45.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru