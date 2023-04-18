В Мурманской области открыли первый памятник в честь героев СВО

Мемориал воинам-танкистам 200 ОМСБр Северного флота открыли в поселке Нижнее Луостари. Фото: Администрация Печенгского округа

В Мурманской области появился памятник в честь военнослужащих-участников спецоперации, которые не вернулись с поля боя. Мемориал воинам-танкистам 200 ОМСБр Северного флота открыли в поселке Нижнее Луостари.

- Выражаю искренние слова уважения и благодарности автору проекта - командиру танкового батальона 200-й отдельной мотострелковой бригады подполковнику Николаю Андреевичу Уроженко. Мы скорбим о погибших, мы ждем домой целыми и невредимыми всех бойцов, которые сегодня находятся на передовой! Ребята, возвращайтесь домой живыми и с победой! - сообщил глава Печенгского округа Андрей Кузнецов.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о шести погибших на спецоперации военнослужащих: «Отдали самое ценное за будущее своих детей и своего народа».

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