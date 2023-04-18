Андрей Чибис о шести погибших на спецоперации военнослужащих: «Отдали самое ценное за будущее своих детей и своего народа»

Андрей Чибис сообщил о шести военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в «ВКонтакте» сообщил о гибели еще шести военнослужащих из Заполярья, которые принимали участие в спецоперации.

С поля боя не вернулись прапорщик Иван Чичерин, старший сержант Александр Радугин, старший мичман Виктор Гапеев, младший сержант Константин Расхожев, рядовой Александр Федотов, рядовой Алексей Пшенин.

Андрей Чибис сообщил о шести военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга.

- Светлая память храбрым, честным защитникам Родины, которые отдали самое ценное за будущее своих детей и своего народа, - сообщил Андрей Чибис.

Ивана Чичерина наградили орденом мужества.

Андрей Чибис сообщил о шести военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга.

Ранее глава Ковдорского района Сергей Сомов сообщил о гибели в ходе спецоперации 25-летнего жителя Ковдора Николая Деревцова. Северянина похоронят в Вологодской области.

Напомним: в средней школе №4 в Умбе торжественно открыли Парту Героя, посвященную участнику спецоперации Ивану Ниткину. Он погиб 2 ноября прошлого года при исполнении воинского долга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru