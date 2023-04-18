Андрей Чибис о шести погибших на спецоперации военнослужащих: «Отдали самое ценное за будущее своих детей и своего народа»

Андрей Чибис сообщил о шести военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в «ВКонтакте» сообщил о гибели еще шести военнослужащих из Заполярья, которые принимали участие в спецоперации.
С поля боя не вернулись прапорщик Иван Чичерин, старший сержант Александр Радугин, старший мичман Виктор Гапеев, младший сержант Константин Расхожев, рядовой Александр Федотов, рядовой Алексей Пшенин.
Андрей Чибис сообщил о шести военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга.
- Светлая память храбрым, честным защитникам Родины, которые отдали самое ценное за будущее своих детей и своего народа, - сообщил Андрей Чибис.
Ивана Чичерина наградили орденом мужества.
Андрей Чибис сообщил о шести военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга.
Ранее глава Ковдорского района Сергей Сомов сообщил о гибели в ходе спецоперации 25-летнего жителя Ковдора Николая Деревцова. Северянина похоронят в Вологодской области.
Напомним: в средней школе №4 в Умбе торжественно открыли Парту Героя, посвященную участнику спецоперации Ивану Ниткину. Он погиб 2 ноября прошлого года при исполнении воинского долга.
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