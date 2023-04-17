Кольское Заполярье оказалось лидером в номинации «За межрегиональное сотрудничество». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Благодаря проведенному в 2022 году III Всероссийскому форуму «Умный город. Новые вызовы» Мурманская область стала одним из победителей национальной премии «Умный город». Кольское Заполярье оказалось лидером в номинации «За межрегиональное сотрудничество».

- Также сразу три информационных решения, реализованных в регионе, отмечены в качестве призеров и лауреатов премии: портал «Наш Север» - в номинации «За лучшее цифровое решение для обратной связи с гражданами», Единая карта жителя Мурманской области - в номинации «Цифровая карта жителя», инвестиционный портал Мурманской области стал лауреатом в номинации «За лучшую электронную публичную инвестиционную карту/портал», - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: психолог из Мурманска Инна Воронова стала амбассадором премии «#МЫВМЕСТЕ», которая поддерживает проекты и людей, которые нацелены на пользу для общества.

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