В Мурманске деревянный дом на улице 6-й Комсомольской батареи тушили 23 спасателя

Пожару был присвоен повышенный номер 1-бис. Фото: vk.com/murman01

Вечером 15 апреля в Мурманске загорелся двухэтажный деревянный нежилой дом на улице 6-й Комсомольской батареи, 53. На месте происшествия работали спасатели.

- В 21.38 пожару был присвоен повышенный номер 1-бис, в 23.24 возгорание было ликвидировано полностью. Сгорели деревянные конструкции и строительный мусор на общей площади 35 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Пожар тушили 23 человека личного состава и 6 единиц техники. Причины случившегося устанавливаются.

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