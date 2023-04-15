В Мурманске на улице Шмидта сбили пешехода

Фото: t.me/murmansk_chp
В Мурманске недалеко от ТЦ «Мурманск Молл» под колеса авто попал пешеход. Человека сбили на улице Шмидта.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и «скорая», сообщает Telegram-канал «Мурманск ДТП ЧП» (18+).
«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Мурманской области.
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