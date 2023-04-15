В Мурманске на улице Шмидта сбили пешехода

Фото: t.me/murmansk_chp

В Мурманске недалеко от ТЦ «Мурманск Молл» под колеса авто попал пешеход. Человека сбили на улице Шмидта.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и «скорая», сообщает Telegram-канал «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru