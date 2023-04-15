В мурманском детсаду №97 обновят ясельную группу

Помещения станут еще более комфортными и уютными. Фото: vk.com/morar_51

В Мурманске детский сад № 97 стал одним из победителей проекта «Арктическая школа». Учреждение представило на конкурс проект «На Севере – малыши», благодаря которому обновят ясельную группу.

- Помещения станут еще более комфортными и уютными, дизайн яркий и современный. Уверен, дошколятам понравится. Работы необходимо завершить к новому учебному году, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Также в 2023 году помимо детсада № 97 в рамках проекта «Арктическая школа» модернизация ждет школу №20, гимназию №6, детские сады №118 и №125.

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