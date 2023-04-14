На бывшей птицефабрике «Снежная» из-за паводка сложилась опасная ситуация

Птицефабрика «Снежная» в Кольском районе каждый год становилась бомбой замедленного действия во время паводка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Птицефабрика «Снежная» в Кольском районе каждый год становилась бомбой замедленного действия во время паводка. Талые воды попадали в пометохранилище и порой вымывали отходы в реку Роста. Этой весной ситуации складывается похожая: грязные воды могут попасть в реку.

Сейчас на территории бывшей птицефабрики идет рекультивация в рамках нацпроекта «Чистая страна». Руководитель АО «Группа Компаний «ЕКС», которое является ответственным за работы, прокуратура объявила предостережение в связи с ненадлежащей организацией стока поверхностных талых и дождевых вод в ручей Земляной с земельного участка.

— Также имеются основания полагать, что в весенний период таяния снега возникнет угроза загрязнения реки Роста посредством наполнения ее не контролируемыми объемами талых вод с содержанием загрязняющих веществ различной категории, - отметили в надзорном ведомстве.

Напомним: Андрей Чибис призвал максимально ответственно подойти к подготовке к весенним паводкам.

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