На реновацию ЗАТО в Мурманской области дополнительно направят 422 миллиона рублей

В Мурманской области продолжается реновация ЗАТО. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжается реновация ЗАТО. Так, на третий ее этап дополнительно направят 422 миллиона рублей.

Решение о выделении на эти цели 300 миллионов рулей из федерального бюджета принято вице-премьером Юрием Трутневым на Президиуме Госкомиссии по развитию Арктики. Еще 122 миллиона рублей выделят из областного бюджета, сообщил губернатор Андрей Чибис.

Эти средства направят на ремонты квартир для семей военнослужащих и незаселенных квартир в Килпъявре и Видяево, капремонт крыши и фасада дома в Полярном на улице Моисеева, 4, капремонт крыш пяти домов в Спутнике на улице Новой, капремонт фасадов в трех домах в Полярном на улице Гагарина, 6 и 7, а также улице Лунина, 7, капремонт крыши и водоснабжения в Килпъявре на Небольсина,15.

Также снесут ветхое жилье в Заозерске и аварийное здание на переулке Спортивном, 1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru