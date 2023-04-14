Население Мурманской области сократилось до 658,5 тысячи человек

В январе 2023 года в Мурманской области родились 493 человека, умерли 829 человек.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области продолжает сокращаться численность населения.
По данным Мурманскстата, на 1 февраля в регионе живет 658,5 тысячи человек.
- Количество жителей уменьшилось с начала года на 200 человек, - говорится в докладе о социально-экономическом развитии региона.
В январе 2023 года в Мурманской области родились 493 человека, умерли 829 человек.
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