Население Мурманской области сократилось до 658,5 тысячи человек

В январе 2023 года в Мурманской области родились 493 человека, умерли 829 человек. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжает сокращаться численность населения.

По данным Мурманскстата, на 1 февраля в регионе живет 658,5 тысячи человек.

- Количество жителей уменьшилось с начала года на 200 человек, - говорится в докладе о социально-экономическом развитии региона.

В январе 2023 года в Мурманской области родились 493 человека, умерли 829 человек.

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