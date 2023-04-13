Ушел из жизни известный преподаватель и наставник из Мурманка Евгений Сивков

«КП»-«Мурманск» выражает соболезнования семье и близким мурманчанина. Фото: sport-51.com

На 76-м году жизни не стало известного мурманского наставника, кандидата в мастера спорта и преподавателя Евгения Петровича Сивкова.

В 1969 году северянин выпустился из Ленинградского института физкультуры им. П.Ф. Лесгафта, затем трудился в Мурманском арктическом государственном университете, защитил кандидатскую диссертацию.

- Сфера его научных интересов — физическое развитие, физическая подготовленность, состояние здоровья учащейся молодежи. Евгений Петрович является автором более 40 научных работ, - отметил преподаватель МАГУ Валерий Черник. - Добрая память о Евгении Петровиче Сивкове останется у всех, кто с ним общался и рядом с ним трудился.

«КП»-«Мурманск» выражает соболезнования семье и близким мурманчанина.

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