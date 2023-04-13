В Мурманске построят жилой комплекс с квартирами по цене как в Санкт-Петербурге

В Первомайском округе Мурманска построят жилой комплекс на 100 квартир. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Первомайском округе Мурманска построят жилой комплекс на 100 квартир. Дом появится на улице Шевченко за театром Северного флота. Ранее в этом районе уже пытались возвести жилые дома, но на месте проекта остался недострой.

На сайте проекта указано, что этажей будет пять, хотя при этом есть информация и о семи этажах. Квартиры планируют строить однокомнатные и двухкомнатные, один квадратный метр будет стоить от 130 тысяч рублей. Так, однушка почти в 40 кв.м будет стоить 5 миллионов рублей, двушка в 60 кв.м - 7,8 миллиона рублей.

Напомним: по данным минстроя, себестоимость квадратного метра в новостройках Мурманска составляет 120 тысяч рублей.

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