В Мурманске построят жилой комплекс с квартирами по цене как в Санкт-Петербурге

В Первомайском округе Мурманска построят жилой комплекс на 100 квартир.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Первомайском округе Мурманска построят жилой комплекс на 100 квартир. Дом появится на улице Шевченко за театром Северного флота. Ранее в этом районе уже пытались возвести жилые дома, но на месте проекта остался недострой.
На сайте проекта указано, что этажей будет пять, хотя при этом есть информация и о семи этажах. Квартиры планируют строить однокомнатные и двухкомнатные, один квадратный метр будет стоить от 130 тысяч рублей. Так, однушка почти в 40 кв.м будет стоить 5 миллионов рублей, двушка в 60 кв.м - 7,8 миллиона рублей.
Напомним: по данным минстроя, себестоимость квадратного метра в новостройках Мурманска составляет 120 тысяч рублей.
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