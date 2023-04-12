Живущий в Мончегорске иностранец смог уехать в Армению только после оплаты долгов по алиментам

Теперь мужчина свои обязанности по содержанию сына исполняет добросовестно и своевременно. Фото: Александр ГЛУЗ

Судебные приставы не выпустили иностранца, проживающего в Мончегорске, в другую страну, так как у него накопились долги по алиментам.

Гражданин Армении долгое время жил в Мурманской области и состоял в гражданском браке с россиянкой, в котором у них родился сын. После расставания с женщиной он в какой-то момент перестал платить алименты на содержание ребенка. Долг составил 96 тысяч рублей.

- Пристав временно ограничил право должника на выезд за пределы РФ. Обстоятельства сложились так, что мужчине нужно было поехать в Армению для решения личных дел, но выехать из страны он смог только после полной оплаты задолженности по алиментам, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Теперь мужчина свои обязанности по содержанию сына исполняет добросовестно и своевременно.

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