В Мурманской области выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей

В Мурманской области дети стали чаще болеть ОРВИ и гриппом. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманской области дети стали чаще болеть ОРВИ и гриппом. Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, за неделю отмечен рост темпа регистрации заболеваний.

- Темп регистрации больше всего вырос среди детей 3-6 лет и школьников. Отмечено превышение эпидпорогов в целом по совокупному населению. В структуре заболевших по-прежнему лидирует заболеваемость детей (57,6%), - сообщили в ведомстве.

Также в Заполярье продолжается циркуляция вирусов гриппа. На протяжении последних недель первое место занимают находки вируса гриппа В. Кроме того, выявлены вирусы других респираторных инфекций негриппозной этиологии (РС - вирус, метапневмовирус, риновирус).

Всего в области зарегистрировано 1453 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Почти все заболевшие от него привиты не были.

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