Увезли на «скорой». В Мурманске в ДТП пострадал мотоциклист

Все подробности ДТП устанавливаются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске на улице Бондарной, 32 произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист - столкнулись Нива и двухколесный транспорт. Фотографиями аварии поделились в соцсетях.

- Мотоциклиста увезли на «скорой», - уточнили в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

В УГИБДД региона «КП»-Мурманск» сообщили, что все подробности ДТП устанавливаются.

Напомним: в Никеле водитель Renault снес дорожное ограждение.

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