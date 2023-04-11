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НовостиОбщество11 апреля 2023 12:35

Парк школьных автобусов в Мурманской области обновили на 100%

В регион поставили еще девять новых машин
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
В Мурманскую область поставили девять новых автобусов для образовательных учреждений, средства на которые были выделены из федерального бюджета. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманскую область поставили девять новых автобусов для образовательных учреждений, средства на которые были выделены из федерального бюджета. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманскую область поставили девять новых автобусов для образовательных учреждений, средства на которые были выделены из федерального бюджета. За счет этих машин парк школьных автобусов в регионе обновился на 100%.

- Совсем скоро направим их в Заозерск, Мончегорск, Кировск, Оленегорск, Кольский район. И один автобус будет передан детскому оздоровительному центру «Гандвиг». В итоге за четыре года поставлено 64 автобуса. Мы будем поддерживать эту высокую планку, чтобы дети ездили в современном транспорте, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: в 2023 году в Мурманской области запустили пять дополнительных медицинских шаттлов. Пациентов возят бесплатно на консультацию врача или необходимое обследование.

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