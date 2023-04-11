Проснулись или нет? В Кандалакшском районе перебегающего дорогу медведя сняли на видео

В Кандалакшском заповеднике на заповедных островах следов пробуждения медведей пока не видели. Фото: Павел КЛОКОВ

В Кандалакшском районе сняли на видео мишку, который перебегал проезжую часть - ролик выложили в соцсетях. Похоже, косолапые уже проснулись. Или еще нет?

В Кандалакшском заповеднике на заповедных островах следов пробуждения медведей пока не видели.

- Этого ролика мы раньше не видели. Может быть, и правда, проснулись медведи, но вообще пока рановато для наших мест, - поделились с «КП»-Мурманск» в Кандалакшском заповеднике.

Напомним: ранее в Лапландском заповеднике сообщали, что медведи в Заполярье должны проснуться в середине апреля.

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