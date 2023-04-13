В Мурманской области за год выросли цены на кулич и творожную пасху

Цены взяты из опубликованных данных Мурманскстата. Фото: ИВАНОВА Диана

В Мурманской области подорожали главные пасхальные угощения - кулич и творожная пасха. Так, в прошлом году кулич стоил 562 рубля, а пасха - 726 рублей. В этом году цена на кулич выросла на 1,6% и составила 571 рубль. Творожная пасха обойдется уже в 792 рубля (рост на 9,2%).

Для изготовления кулича понадобятся пол-литра молока – 42,7 рубля, 200 грамм масла – 211,6 рубля, 300 граммов сахара – 19,2 рубля, шесть яиц – 53,8 рубля, один килограмм муки – 68,8 рубля, 250 граммов сухофруктов – 175 рублей.

В стоимость творожной пасхи включены килограмм творога – 478,2 рубля, 200 граммов масла – 211,6 рубля, 200 граммов сметаны – 66,5 рубля, 150 граммов сахара – 9,6 рубля, три яйца – 26,9 рубля.

Цены взяты из опубликованных данных Мурманскстата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru