В 2023 году Мурманская область планирует развивать сотрудничество с 8 странами

Мурманская область в 2023 году намерена развивать деловое сотрудничество с восемью странами. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область в 2023 году намерена развивать деловое сотрудничество с восемью странами. Среди них - Узбекистан, Республика Беларусь, Китай, Бразилия, Армения, Казахстан, Турция и ЮАР.

Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщила замгубернатора Ольга Кузнецова. Дипломатические связи будут наращивать для выхода на новые рынки.

Также ведется работа по сотрудничеству с провинциями Китая и установлению побратимских связей.

Напомним: Мурманский областной онкологический диспансер посетила делегация врачей из Белоруссии.

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