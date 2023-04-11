В Мурманске у моряка конфисковали вяленого ерша кустарного изготовления

В Мурманске привлекли к административной ответственности по части 1 ст. 16.2 КоАП РФ моряка, который без документов вез рыбу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске привлекли к административной ответственности по части 1 ст. 16.2 КоАП РФ моряка, который без документов вез рыбу. Во время досмотра на судне таможенники нашли 11 брикетов филе ерша вяленого, произведенного кустарным способом.

- Стало известно, что рыбную продукцию мужчина заготавливал самостоятельно, для личного пользования, в свободное от вахт время. При этом администрации судна о наличии у него в багаже рыбы он не сказал, - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Мурманска.

Так как ранее северянин к административной ответственности за совершение таможенных нарушений не привлекался, судья назначил ему наказание в виде конфискации рыбы.

Постановление еще не вступило в законную силу.

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