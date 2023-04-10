Пенсионер из Мурманска пырнул ножом в грудь своего сына

Мурманчанину грозит до 10 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске будут судить 65-летнего местного жителя, который ударил ножом своего сына. Мужчина обвиняется по части 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

- Ночью 7 ноября прошлого года обвиняемый поссорился с сыном в квартире дома на улице Хлобыстова. Разозлившись, тот ударил родственника хозяйственным ножом в область груди слева, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мурманчанину грозит до 10 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет.

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