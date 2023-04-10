На конкурсе «Семья года-2023» Мурманскую область представят пять семей

Всего в этом году на региональный конкурс было подано 93 заявки, из которых в финал вышли 47 участников. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области определили семьи, которые будут представлять регион на федеральном этапе конкурса «Семья года-2023».

Так, в Москву поедут семья Лаптевых из Оленегорска (победитель номинации «Многодетная семья»), семья Серденко из Мурманска («Молодая семья»), семья Стреловых из Зеленоборского («Сельская семья»), семья Порк из Снежногорска («Золотая семья России») и семья Молодых-Речан из Молочного («Семья – хранитель традиций»).

Всего в этом году на региональный конкурс было подано 93 заявки, из которых в финал вышли 47 участников.

- Каждый год заполярные семьи завоевывают награды на федеральном уровне. Так, в прошлом году творческая семья Агеевых из Оленегорска стала «Золотой семьей России», а первыми победителями от Мурманской области стала в 2017 году семья Халитовых, ставшая лучшей в номинации «Многодетная семья», – поделилась замгубернатора Елена Дягилева.

По итогам конкурса будет издана почетная книга «Семья года», в которой содержатся истории семей-победителей, описываются их традиции и семейные ценности.

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