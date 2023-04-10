Житель Мурманска получил предостережение от ФСБ за чуть не разглашенную гостайну

Мужчина допустил передачу пакета с секретными сведениями. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

51-летний житель Мурманска чуть не выдал гостайну. Как сообщили в УФСБ России по Мурманской области, мужчина, имея допуск к гостайне, допустил передачу пакета с реквизитами, свидетельствующими о степени секретности сведений человеку, который не имел соответствующего допуска.

Но так как секретные сведения не стали достоянием общественности и третьих лиц, северянина не привлекли к уголовной ответственности.

Вместо этого ему было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления по статье «Разглашение государственной тайны».

Напомним: три жителя Мурманской области финансировали террористические организации. Им объявлены предостережения от ФСБ.

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