В Мурманске троллейбус загорелся и задымился прямо в депо

Сильно машина не пострадала. Фото: скриншот видео / t.me/groupmurmansk
На минувших выходных в депо «Электротранспорта» на улице Карла Либкнехта в Мурманске случилось возгорание в одном из троллейбусов, после чего весь салон оказался заполнен черным дымом.
По одной из версий, в троллейбусе могла сломаться печка или другая техника.
- Сотрудники справились с возгоранием своими силами, пострадавших нет, - сообщили в «Электротранспорте».
Сильно машина не пострадала.
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