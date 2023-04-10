В Мурманске троллейбус загорелся и задымился прямо в депо

Сильно машина не пострадала. Фото: скриншот видео / t.me/groupmurmansk

На минувших выходных в депо «Электротранспорта» на улице Карла Либкнехта в Мурманске случилось возгорание в одном из троллейбусов, после чего весь салон оказался заполнен черным дымом.

По одной из версий, в троллейбусе могла сломаться печка или другая техника.

- Сотрудники справились с возгоранием своими силами, пострадавших нет, - сообщили в «Электротранспорте».

Сильно машина не пострадала.

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