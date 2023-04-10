Ехал зигзагами. В Мурманске водитель устроил нелепое ДТП и уехал

Водитель ехал по двору зигзагами и не смог разминуться с припаркованной машиной. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В одном из дворов на улице Аскольдовцев в Мурманске произошло глупое ДТП. У дома №31 водитель Opel зацепил чужую припаркованную машину и уехал. Все случившееся попало на видео, по которому заметно, что северянин явно не мог справиться с управлением и ехал зигзагами.

- Сотрудники полиции выехали на место происшествия и составили административный материал по факту оставления неустановленным водителем места ДТП, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: в Мурманске Chevrolet врезался в столб у железнодорожного переезда. ДТП произошло на улице Подгорной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru