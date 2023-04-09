Плачущая бабушка, дерзкий парень и грязная девушка. Как нейросеть увидела разные районы Мурманска

Нейросети стали одной из любимых игрушек в сети в последнее время. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Нейросети стали одной из любимых игрушек в сети в последнее время. Что только не заставляют их делать: создавать картинки по поговоркам, ведущий для прогноза погоды.

Фото: Руслана Помулева / vk.com/nomadic_author

Нейросеть Midjourney показала, как бы выглядел Мурманск, если бы был человеком. А теперь нейросеть придумала, как в образе людей предстали бы район столицы Заполярья.

Так, Больничный городок - это плачущая бабушка, Октябрьский округ - интеллигентный пожилой мужчина, Первомайский - рыжеволосая девушка, Ленинский - суровый молодой мужчина, Роста - девушка с перепачканным лицом, Росляково - старый рыбак, Абрам-мыс - юная красавица.

Фото: Руслана Помулева / vk.com/nomadic_author

Посмотреть все работы можно здесь.

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