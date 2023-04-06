Названы сроки открытия навигации маломерных судов в Мурманской области

Стали известны сроки открытия навигации маломерных судов в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Стали известны сроки открытия навигации маломерных судов в Мурманской области. О том, когда суда смогут выйти на воду, сообщили в министерстве безопасности региона.

Так, на водоемах в Кандалакшском и Терском районах навигация открывается с 3 мая, в Ковдорском округе и в Полярных Зорях - с 6 мая.

С 10 мая – на водных объектах, расположенных в Мурманске, Апатитах, Кировске, Мончегорске, Оленегорске, Ловозерском районе, а с 13 мая – в ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, ЗАТО Островной, ЗАТО Североморск, в Печенгском округе, Кольском районе.

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