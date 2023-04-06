8 апреля в Мурманске напишут Тотальный диктант и Тест TruD

Штаб мероприятия развернется в МГТУ. Фото: gov-murman.ru/

В Мурманске 8 апреля состоится Тотальный диктант. Регистрация участников открыта, для написания можно выбрать одну из 12 городских площадок.

Штаб мероприятия развернется в МГТУ, где откроются три крупнейшие в Мурманске площадки. Диктовать текст, созданный Василием Авченко, в стенах университета будут шеф-редактор и ведущая Power Хит Радио Соня Баженова, артистка Мурманского областного театра кукол Тамара Лашина и руководитель проектного офиса «Губернаторский лицей» Ольга Дзюба.

Зарегистрироваться и выбрать площадку можно на мурманской странице Тотального диктанта.

Также в этом году впервые в столице Заполярья будет проведен Тест TruD, который предназначен для тех, кто изучает русский язык как иностранный. Тест TruD пройдет на борту атомного ледокола «Ленин». Для участия в тесте нужно заполнить форму.

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