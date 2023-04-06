В Мурманской области подорожали картошка, молоко и хлеб

Мониторинг цен ведется в Мурманске, Североморске и Апатитах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманскстате сообщили об изменении стоимости некоторых продуктов первой необходимости за неделю. Мониторинг цен ведется в Мурманске, Североморске и Апатитах.

Так, с 28 марта по 3 апреля подорожали картошка (на 2,4%), питьевое пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,8%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (на 0,7%), шлифованный рис (на 0,6%).

Тем временем снизились цены на репчатый лук (на 1,9%), пшено (на 0,8%), свинину и гречу (на 0,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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